محافظ البقاع طلب إيقاف الأسواق الشعبية غداً في البقاع الغربي وراشيا

طلب ​محافظ​ ​البقاع​ كمال ابو جودة إيقاف الأسواق الشعبية غداً في ​البقاع الغربي​ و​راشيا​ في ظلّ انتشار ​فيروس كورونا​. إضغط للمزيد

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