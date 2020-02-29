فهمي التقى الصالح في تونس: لبنان يحتاج لدعم الكويت بهذه المرحلة المفصلية

ذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، أنّ الأخير "زار نائب رئيس ​مجلس الوزراء الكويتي​ أنس خالد ناصر الصالح، في مقرّ إقامته في تونس العاصمة. حضر الاجتماع المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​، سفير ​لبنان​ في تونس طوني فرنجية والوفد الكويتي المشارك في أعمال مؤتمر وزراء الداخلية العرب.

ولفت في بيان، إلى أنّ "المحادثات تركّزت على العلاقات اللبنانيّة- الكويتيّة وسبل تطويرها، والتنسيق الأمني في ​مكافحة الإرهاب​ والجريمة المنظمة، وتمتين روابط الصداقة والأخوة المتقدّمة بين الشعبين اللبناني والكويتي، خصوصًا وأنّ الجالية اللبنانية تلعب دورًا كبيرًا في تنمية العلاقات التاريخيّة على كلّ الصعد".

وأثنى فهمي على "دور الكويت في دعم لبنان في كلّ المحطات الّتي مرّ ويمرّ بها، كما وأنّه يحتاج إلى هذا الدعم في هذه المرحلة المفصليّة من مسيرته الإصلاحيّة القائمة".