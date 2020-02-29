قاطيشه دان التعرض للعسكريين في الهرمل: وادي خالد ترفد الجيش بخيرة أبنائها

أعرب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشه، عن إدانته "التعرّض لأبنائنا العسكريين في منطقة الهرمل"، مؤكّدًا أنّ "على كلّ معتد على الجيش اللبناني أن يعلم بأنّ لا أمل له ولا لأبنائه بمستقبل زاهر وحياة كريمة، إلّا بوجود جيشنا الوطني".
وتوجّه في بيان، بـ"أحرّ التعازي بهذه المناسبة الحزينة، إلى أهلنا في منطقة وادي خالد الّتي ترفد الجيش بخيرة أبنائها؛ كما برهنت خلال السنين الماضية عن دعمها القوي للجيش والسيادة الوطنية".
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