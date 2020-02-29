قاطيشه دان التعرض للعسكريين في الهرمل: وادي خالد ترفد الجيش بخيرة أبنائها

أعرب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​وهبي قاطيشه​، عن إدانته "التعرّض لأبنائنا العسكريين في منطقة ​الهرمل​"، مؤكّدًا أنّ "على كلّ معتد على ​الجيش اللبناني​ أن يعلم بأنّ لا أمل له ولا لأبنائه بمستقبل زاهر وحياة كريمة، إلّا بوجود جيشنا الوطني".

وتوجّه في بيان، بـ"أحرّ التعازي بهذه المناسبة الحزينة، إلى أهلنا في منطقة ​وادي خالد​ الّتي ترفد الجيش بخيرة أبنائها؛ كما برهنت خلال السنين الماضية عن دعمها القوي للجيش والسيادة الوطنية".