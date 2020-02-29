نديم الجميل: على أي أساس وبناء على أي صلاحيات يفاوض رئيس الحكومة الدول والمنظمات الدولية؟

تساءل عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​نديم الجميل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "على أي أساس وبناءً على أي صلاحيات يفاوض رئيس الحكومة الدول والمنظمات الدولية، علمًا أنّ المادة 52 من ​الدستور​ تنصّ على أن يتولّى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدوليّة؟".

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