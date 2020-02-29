أعلنت بلدية ​مدينة النبطية​، في بيان، أنه "بناء على جلسة ​لجنة الصحة​ و​البيئة​ في بلدية مدينة النبطية في 29/02/2020، والتوصيات الصادرة، واستنادا إلى التوجيهات للحد من التجمعات في الأماكن العامة، يعلق نشاط سوق الاثنين التجاري في وسط المدينة هذا الأسبوع حتى إشعار آخر، وذلك حرصا على سلامة القاطنين والزائرين والتجار، وللمساعدة على الحد من تفشي وانتشار مرض ​كورونا​، على أن يعاد تقييم الوضع الأسبوع المقبل ليبنى على الشيء مقتضاه".​​​​​​​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية النبطية: تعليق سوق الإثنين حرصا على سلامة الزائرين والقاطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.