رأى النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح انه "كنا في برج بابل سياسي ومالي، صرنا في برج بابل صحي. تم اعلان حالة التأهب في ​العالم​ لمواجهة هذه الكارثة غير المسبوقة منذ الانفلونزا الأسبانية والتي حصدت اكثر من مئة مليون نسمة. على ​الحكومة​ اتخاذ الإجراءات المناسبة وضبط المعابر البرية والجوية وإطلاق حملة توعية شاملة قبل وقوع الكارثة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميشال ضاهر: لحملة توعية شاملة قبل وقوع الكارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.