هيئة أبناء العرقوب ترفض مقترح ابو فاعور تخصيص مستشفى شبعا للكورونا

استغربت ​هيئة أبناء العرقوب​ و​مزارع شبعا​ إقتراح ​وزير الصحة​ السابق ​وائل ابو فاعور​ إعتماد مستشفى الشيخ خليفة في شبعا كأحد المراكز لمعالجة المصابين بفايروس ​الكورونا​. وقالت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي: نرفض بشكل قاطع الكلام أو المقترح الذي قدمه أحد وزراء الصحة السابقين السيد وائل ابو فاعور بشأن ​مستشفى شبعا​ خصوصا وأن هذا الوزير وزملاءه الذين تعاقبوا على ​وزارة الصحة​ لم يقدموا يوما على إيجاد حل لتشغيل هذا المستشفى المجهز بأحدث الأجهزة بل كانوا يتقاذفون تحميل المسؤولية فيما بينهم بسبب الخلافات السياسية والمحاصصات الفئوية.

أضاف البيان: من المؤسف أن الوزير نفسه الذي عين مجلس إدارة لهذا المستشفى خلافا للقانون كان وقع أيضا اتفاقا خلافا للقانون مع السفارة الإماراتية لتشغيل المستشفى مؤقتا من قبل بعض ​المستشفيات الخاصة​ وبقى مصير هذا المستشفى مجهولا ومعلقا على حبل المصالح رغم صدور قرار عن ​مجلس الوزراء​ عام ٢٠١٢ باعتباره مستشفى حكومي دون أن تبادر الحكومات المتعاقبة على تشكيل مجلس إدارة له وتشغيله وتأمين الطاقم الطبي والوظيفي له.

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