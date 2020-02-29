سفيرة لبنان في روما: لا يوجد أي حالة لبنانية مصابة بكورونا في إيطاليا

أكّدت سفيرة ​لبنان​ في ​إيطاليا​ ميرا ضاهر، "أنّنا على تواصل دائم مع أبناء الجالية اللبنانية في إيطاليا، وقد فتحنا خطًا ساخنًا ونتواصل مع الأطباء اللبنانيّين في إيطاليا، لنعرف إذا أُصيب أي لبناني بفيروس "كورونا". كما أنّنا نتواصل مع السلطات الإيطالية، ولدينا خط ساخن مع وزارتي الصحة والداخلية الإيطاليتين".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "لا يوجد أي حالة لبنانيّة مصابة بـ"كورونا" في إيطاليا، ولدينا عدد كبير من اللبنانيين المتواجدين في شمال إيطاليا حيث تُسجّل نسبة الإصابات الأعلى، إلّا أنّ لا إصابات حتّى الآن، والقنصلية العامة في ​ميلانو​ تقوم بعمل ممتاز". وتوقّعت أن "تكون إيطاليا من أولى الدول الّتي تكافح الفيروس".