ندّدت وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​، في بيان، بالإعتداء على صحافيّين ومصوّرين في ​وسط بيروت​، مؤكّدةً أنّ "لا ذنب لهم سوى أنّهم يؤدّون واجبهم خدمةً للكلمة والمهنة". وشدّدت على أنّه "حبّذا لو نجنّب الإعلاميين أيّ إساءة وأي اعتداء. هؤلاء رسل، فلنحترمهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الإعلام: حبّذا لو نجنب الصحافيين أي إساءة أو اعتداء فهم رسل ولنحترمهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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