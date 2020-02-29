المرصد السوري: مقتل 26 عنصرا من قوات النظام السوري بقصف طائرات مسيرة تركية بريفي إدلب وحلب

ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، "أنّه رصد اليوم مقتل 26 عنصرًا من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها، جراء استهداف الطائرات المسيرة التركية مواقع قوات النظام في ريفي إدلب وحلب".
ولفت إلى أنّ "بذلك، يرتفع عدد القتلى إلى 74 عنصرًا في أقل من 48 ساعة، حيث استهدفت مواقع قوات النظام في الزربة وسراقب وريف معرة النعمان".
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