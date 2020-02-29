ترامب: سأجتمع شخصيا مع قادة من طالبان واتخذنا إجراءات صارمة لاحتواء انتشار كورونا

هنأ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، الشعب الأفغاني على توقيع اتفاق السلام بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و"​حركة طالبان​"، معربًا عن اعتقاده أنّ "أعتقد أنّ المفاوضات مع "طالبان" ستنجح في النهاية، والجميع سئموا من الحرب".

ولفت في مؤتمر صحافي في ​واشنطن​، إلى "أنّناوقّعنا اتفاقًا يضعنا في موقف يمهّد الطريق نحو إعادة قواتنا من ​أفغانستان​"، مركّزًا على أنّ "على الدول المحيطة بأفغانستان المساعدة في إحلال الاستقرار في هذا البلد، وعلى طالبان أن تظهر أنّ ما حصل لم يكن مضيعة للوقت، وإذا ارتكبت خطأً فسنعود بسرعة وأكثر قوّة".وأبدى أمله في أن "تنفّذ "طالبان" ما تعهّدت به وأن تواصل قتالها ضدّ الإرهابيّين، ونريد إعادة جنودنا إلى ديارهم"، معبنًا "أنّنيسأجتمع بشكل شخصي مع قادة من "طالبان" في وقت قريب".

من جهة ثانية، أكّد ترامب أنّ "فرقنا المختصّة تبذل جهودًا كبيرة لمحاربة فيروس "كورونا"، ولدينا 22 مصابًا بالفيروس، وتمّ تسجيل حالة وفاة واحدة، كما أنّ15 إصابة في الولايات المتحدة شفيت أو في طريقها للشفاء"، مشيرًا إلى "أنّنااتخذنا إجراءات صارمة لمنع انتشار "كورونا" في بلادنا"، منوّهًا إلى "أنّنا فرضنا بعض القيود على السفر للدول التي ينتشر بها كورونا".