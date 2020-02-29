ترمب يعلن انه سيلتقي "قريبا" قادة طالبان

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واشنطن: أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت بتوقيع اتفاق تاريخي مع حركة طالبان تأمل واشنطن أن يمهّد لانتهاء أطول حروبها، مشيرا إلى أنه سيلتقي قادة طالبان "شخصيا في المستقبل غير البعيد".

وقال الرئيس الأميركي إنه يعتقد أن طالبان على استعداد للسلام لكنه حذّر من أنه في حال لم تلتزم الحركة الاتفاق، "فسنتراجع" عنه.

