واشنطن: أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت بتوقيع اتفاق تاريخي مع حركة طالبان تأمل واشنطن أن يمهّد لانتهاء أطول حروبها، مشيرا إلى أنه سيلتقي قادة طالبان "شخصيا في المستقبل غير البعيد".
وقال الرئيس الأميركي إنه يعتقد أن طالبان على استعداد للسلام لكنه حذّر من أنه في حال لم تلتزم الحركة الاتفاق، "فسنتراجع" عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يعلن انه سيلتقي "قريبا" قادة طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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