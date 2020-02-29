شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة البرلمان تنتظر نتائج لجنة تسعير الطاقة.. وتهدد باستدعاء رئيس الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن أمله فى أن تتخذ لجنة تسعير الطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتى من المقرر عقدها مارس المقبل لإعادة النظر فى أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء القرارات الحاسمة والتى ترضى طموح أعضاء مجلس النواب بصفة عامة وأعضاء لجنة الصناعة بصفة خاصة.

وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم، إن جميع المصانع والشركات المصرية الكبيرة والصغيرة سواء الحكومية أو الخاصة تنتظر هذا الاجتماع وقراراته التى نأمل أن تكون لصالح حماية الصناعة المصرية من خلال تحقيق مطالبهم التى تقدموا بها خلال اجتماعات اللجنة مع رجال الأعمال والصناعة والاستثمار بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

وأضاف أن هناك صناعات استراتيجية كبرى مثل صناعات الألومنيوم بمجمع الصناعة بنجع حمادى بمحافظة قنا والذى يعد واحدا من أهم القلاع الصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها يواجه أزمات مزمنة بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء، متسائلا: لماذا لا يتم حل هذه الازمة الطاحنة داخل هذا المصنع خاصة أن وزارة الكهرباء تابعة للحكومة، وأيضا مصنع الألومنيوم تابع للحكومة والقضية حكومة داخل حكومة وكان يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يجلس مع كل من وزيرى الكهرباء وقطاع الاعمال العام والمهندس محمود سالم رئيس مجلس ادارة شركة مصر للالومنيوم لحل هذه المشكلة المزمنة، والتى تهدد بعواقب وخيمة على صناعات الألومنيوم بمصر.

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وتابع: نفسى اعرف لماذا الأسعار التى توجهها الحكومة للصناعة المصرية أعلى من السعر العالمى بمعدل الضعف وهو ما يضعف من الطاقة الإنتاجية للصناعة المصرية في السوق المحلى بالإضافة إلى ضعف منافسة السلع الأجنبية في التصدير لارتفاع تكلفة الإنتاج من الطاقة، مؤكدا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تنتظر نتائج هذا الاجتماع، وهى لم تفتح هذا الملف انتظاراً لهذا الاجتماع.

وهدد المهندس محمد فرج عامر، باستدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين إلى البرلمان إذا صدرت عن هذا الاجتماع قرارات لا تلبى مطالب الصناعة المصرية، مؤكدا أن اللجنة لديها أكثر من طلب احاطة بشأن التحديات والمخاطر الكبيرة التى تواجه مصنع الالومنيوم بنجع حمادى بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء.