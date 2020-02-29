شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية: نقابة المحامين تعانى من الاستبداد.. ولا بديل عن جماعية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، إن رؤيته في إقرار جماعية القيادة في مجلس المحامين، تعني الديمقراطية والحرية، مضيفا:" النقيب لا يتحكم في المجلس والمحامين ولكنه موجود كأب يسخر كل إمكانياته من أجل صالح المحامين".

وأضاف رجائى عطية في تصريحات صحفيه له: "هذا يقتضي أن يحرص النقيب على الاستماع إلى أعضاء المجلس والمحامين ويتيح فرص الحوار، وعلى المستوى الشخصي حال فوزي، سوف أعتمد على توزيع الملفات على أعضاء المجلس، حتى يمكن الأداء فيها بشكل جدي يخدم الصالح العام للمحامين، لا بد من إعطاء الحق لكل محامي أو محامية في التعبير عن أراؤه وأسئلته، حتى إذا كانت الأسئلة استفزازية ومتعمد فيها الاستفزاز".

وأضاف المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، : "واجبي هو الرد على الأسئلة الاستفزازية من باب الأبوة وليس الرفض، وما نعانيه في النقابة حالا هو الاستبداد بالرأي، وهو ما أرفضه تماما وأهدف إلى إصلاحه".

Advertisements