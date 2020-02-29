شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة برلمانية للمجتمع المدنى بضرورة المشاركة بتطوير وصيانة الطرق المتهالكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، المجتمع المدنى بالمشاركة فى تمويل عملية تطوير وتأهيل وصيانة الطرق المتهالكة فى مختلف المدن والقرى بجميع المحافظات، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى المشروعات التنموية.

وقال الزنط، لـ"الخليج 365"، إن المجتمع المدنى له دور تنموى هام جدا ومؤثر فى سرعة تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن قلة الاعتمادات المالية وعجز الموازنة العامة يتسبب فى عدم قدرة الحكومة على تطوير وصيانة كل الطرق المتهالكة بكل المحافظات، لذلك مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ عمليات تطوير هذه الطرق ضرورية للتيسير على المواطنين.

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وشدد النائب عبد الرازق الزنط، على ضرورة حصر الطرق المتهالكة فى كل محافظة، وتحديد تكلفة تطويرها.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أعلن أنه تم إتاحة دعم إضافى للمحافظات خلال العام المالى الحالى قدره 2 مليار جنيه للبدء فى تنفيذ الأولوية العاجلة للطرق وتضمن 197 طريقا بطول 840 كم فى 12 محافظة كمرحلة أولى وهى "الجيزة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بنى سويف – الفيوم – المنيا"، لافتًا إلى انه سيتم تنفيذ عدد 2652 طريقا بطول 6587كم بتكلفة قدرها 12.7 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات للعامين القادمين، موضحا أن الدعم الإضافى العاجل يتضمن تخصيص 236 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة 13 طريقا بمحافظة المنوفية و234 مليون جنيه لتطوير 17 طريقا بمحافظة الدقهلية، و226 مليون جنيه لتطوير 13 طريقا بالشرقية، و221 مليون جنيه لتطوير 29 طريقا بالغربية، و210 ملايين جنيه لتطوير 3 طرق بالقليوبية، و210 ملايين جنيه لتطوير 28 طريقا بالبحيرة، و210 ملايين جنيه لتطوير 20 طريقا بكفر الشيخ، بالإضافة إلى تخصيص 140 مليون جنيه لـ 30 طريقا ببنى سويف و126 مليون جنيه لـ 16 طريقا بالمنيا، و116 مليون جنيه لـ 4 طرق بالجيزة، و23 مليون جنيه لـ 8 طرق بدمياط .