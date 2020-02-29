بالصور.. محمود توفيق يصل تونس للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

وصل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساء اليوم السبت، إلى تونس على رأس وفد أمنى رفيع المستوى؛ للمشاركة في أعمال الدورة الـ37 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تبدأ فعالياتها غدًا الأحد بالعاصمة التونسية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها اليوم أن كان في استقبال اللواء محمود توفيق لدى وصوله إلى مطار تونس - قرطاج، وزير الداخلية التونسي والسفير المصري لدى الجمهورية التونسية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وكبار قيادات وزارة الداخلية التونسية.

وأكد وزير الداخلية لدى وصوله إلى العاصمة التونسية أهمية المشاركة في فعاليات الدورة الحالية للمجلس في ضوء تعاظم التحديات الأمنية التي تواجه الدول العربية، موضحًا ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمني الثنائي ومتعدد الأطراف بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر والإيديولوجيات المتطرفة.

ووجه اللواء "توفيق" الشكر لنظيره التونسي على ما لاقاه الوفد المصري من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضي التونسية، مشيدًا بالجهود الدؤوبة التي بذلتها وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات دورتها الوزارية السنوية.