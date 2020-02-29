تركيا: 37 ألف مهاجر غادروا حدودنا نحو أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ)

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، إن نحو 37 ألف مهاجر غادروا حدود البلاد بولاية أدرنة نحو أوروبا حتى مساء اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

فيما أغلقت اليونان، المعبر الحدودي إلى تركيا، عند بلدتي (كاستانيز، وبازاركول)، حتى لا يتمكن المهاجرون من الدخول إلى أراضيها بصورة غير مشروعة، حسبما ذكرت قناة التلفزيون اليونانية (إي آر تي).

وكانت شائعات ترددت من قبل عن فتح الحدود التركية للاجئين في اتجاه أوروبا، ما أدى إلى احتشاد مئات منهم عند النهر الحدودي بين اليونان وتركيا المسمى إيفروس.

وعندما حاول بعض المهاجرين الاقتراب من الحدود استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع كما ذكرت القناة.

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وقال التلفزيون الحكومي إنه من غير الواضح إلى متى ستظل الحدود مغلقة.

وقال مراسلون عند موقع الحدث إن الحكومة حشدت على الجانب اليوناني من الحدود العديد من رجال الشرطة وحرس الحدود وجنود الجيش هناك.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أبلغ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هاتفيا في وقت سابق عن تطورات الأحداث على الحدود مع تركيا.

أعلن ذلك مكتب رئيس الوزراء في أثينا دون أن يضيف تفاصيل بشأن ذلك.