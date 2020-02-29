وزيرة الثقافة: مهرجان دندرة يعكس إيمان الدولة بأهمية القوى الناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم إن مهرجان دندرة للموسيقي والغناء يعكس إيمان الدولة بأهمية القوي الناعمة في تشكيل الوجدان و يساهم فى تنفيذ خطط التنمية من خلال الترويج بالفن للحضارة المصرية.

وأشارت عبدالدايم - خلال حفل اليوم الثاني من فعاليات مهرجان دندرة الأول للموسيقي والغناء الذي يقام بمعبد دندرة - إلى أهمية الوصول بالفعاليات الفنية والثقافية إلى مختلف أنحاء الجمهورية بهدف مواجهة الأفكار المتعصبة والارتقاء بالذوق العام وتقديم أنماط فنية هادفة تساهم في الحفاظ على الثقافة والهوية المصرية.

من جانبه قال محافظ قنا اللواء أشرف غريب إن المهرجان يُعد لقاء ثقافيا متميزا يضم عشاق الوطن الغالي ويعكس حسن أخلاقنا وتوافق أرواحنا تجاه وطن نحبه و نقدسه، مقدما شكره لوزارة الثقافة علي تنظيم هذا المهرجان بمعبد دندرة الذي يتأكد من خلاله شموخ تاريخِنا وقدرة أجدادنا وخلود حضارتهم التي ترسل لنا رسالة واضحة بأننا أمة تتغني بمجد آبائها وتبني مجداً لأبنائها.

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حضر الحفل، الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا وجامعة جنوب الوادي في الفترة من 28 فبراير وحتي 4 مارس القادم، اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات وزارتي الثقافة والسياحة والآثار وقيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية بقنا وأكثر من 3 الآف من أهالي المحافظة.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان تستمر حتي الرابع من مارس القادم حيث ستقام فعاليات اليوم الثالث غدا بقصر ثقافة قنا ويضم حفلي غناء للفنانة نسمة عبدالعزيز والفنانة دينا الوديدي ، ثم تقام فعاليات اليوم الرابع بجامعة جنوب الوادي ويضم حفل للفنان هشام عباس وكذلك يقام اليوم الخامس بالجامعة ويضم حفل غنائي لفريق مسار اجباري ويختتم المهرجان في يومه السادس بقصر ثقافة قنا ويشمل عروض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية وحفل غنائي للفنانة مي فاروق.

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