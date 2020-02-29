محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، بالقاعة الجديدة في ديوان عام المحافظة، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والإبتهال الديني، التي تنطلق في السادس من مارس المقبل بالتزامن مع افتتاح المجمع الإسلامي في مدينة بورفؤاد بعد تطويره، وأداء صلاة الجمعة به بحضور وزير الأوقاف، والمشاركين في المسابقة من مختلف دول العالم.
أشار المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الدورة الثالثة من المسابقة يشارك بها 41 دولة منهم 32 دولة أفريقية، مرحبًا بكافة المشاركين بالمسابقة على أرض المدينة الباسلة بورسعيد.
وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك مشاركين من قارة أفريقيا، ودولًا عربية، ومن أمريكا اللاتينية ودولة روسيا وقارة أوروبا، مؤكدًا على أن مصر هي الإسلام المعتدل وتحتضن أفكار الشباب، وأول دولة يقام بها مؤتمر عالمي للشباب، قائلا: "الدين والاعتدال في مصر، ومصر هي العمود الفقري للدول الإسلامية".
كانت هذه تفاصيل خبر في مؤتمر صحفي.. محافظ بورسعيد يشرح تفاصيل "مسابقة حفظ القرآن الدولية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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