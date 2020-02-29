بالصور.. محافظ بورسعيد يكرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، الفائزين بمسابقة بورسعيد المحلية لحفظ القرآن الكريم، وذلك بالقاعة الجديدة في ديوان عام المحافظة.

وجرت المسابقة لتحديد الأوائل في كل فرع من فروع المسابقة "حفظ القرآن الكريم كاملًا بروايتين - الصوت الحسن - الابتهال والإنشاد - حفظ القرآن الكريم للإناث"، وذلك لتحديد من يمثل مصر في المسابقة الدولية التي ستقام في الفترة من السادس وحتى العاشر من شهر مارس المقبل.

ومن المقرر، أن يعقب حفل التكريم مؤتمرًا صحفيًا لمحافظ بورسعيد للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني، التي تقام بالتزامن مع افتتاح المجمع الإسلامي في مدينة بورفؤاد بعد تطويره، وأداء صلاة الجمعة به بحضور وزير الأوقاف، والمشاركين في المسابقة من مختلف دول العالم.