الشرطة الألمانية: أحد المساجد تلقى رسالة تحمل مضمونًا يمينيًا متطرفًا

محمد اسماعيل - القاهرة - بريمن - (د ب أ)

ذكرت الشرطة الألمانية، مساء اليوم السبت، أن مسجدًا في مدينة بريمن شمالي ألمانيا، تلقى رسالة تحمل مسحوقًا غير معروف حتى الآن، مبينة أن الرسالة "تتضمن محتوى يمينيا متطرفا".

وقال أحد مسؤولي الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "لا نعلم حتى الآن من الذي أرسلها".

وأضاف أن أمن الدولة يتولى حاليا التحقيقات.

وأوضح الموظف أن طريقة صياغة الرسالة توضح فعليا "بجلاء، إلى أي اتجاه يشير".

Advertisements

وكانت إدارة شؤون المسجد الذي يقع في حي جروبيلينجن بالمدينة عثرت في البداية على رسالة بريدية غير مريبة عند فتح صندوق الخطابات صباح اليوم السبت، إلا أنها اتصلت بالنجدة بعد عثورها على "مادة تشبه المسحوق تسربت من الخطاب" بعد ذلك.

أرسلت السلطات في أعقاب حدوث ذلك مختصين بهيئة المطافئ وخبراء بالشرطة الألمانية إلى مكان الواقعة لفحص ما إذا كانت المادة التي تسربت من الرسالة سامة أو قابلة للانفجار.

ولم تؤكد الشرطة هذا الظن حتى الآن.

وقالت الشرطة: "لا نعلم حتى الآن ما هي هذه المادة على وجه الدقة"، مشيرة إلى أن الفحص الأولي أظهر أنها غير خطيرة.