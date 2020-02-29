قفز من الرابع فزعًا.. وفاة مصري حرقًا في السودان يشعل التريندات

أشعلت وفاة مصري في السودان، قفز من الطابق الرابع من الفندق الخاص به، بعد نشوب حريق، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في مصر.

وتوفي المصري محمد هيثم العيسوي لاعب نادي مريخ الفاشر السوداني لكرة القدم اليوم السبت، إثر حادث أليم.

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وعلق رواد تويتر حزنًا على الواقعة، وقال محمد أحمد: البقاء لله ربنا يرحمك ويصبر أهلك"، وعلق آخر: ده إهمال من السودان مبيحصلش كده أبدًا كان لازم احتياطات".

وذكرت تقارير صحفية، أن النيران اشتعلت في فندق إقامة مريخ الفاشر فحاول اللاعب المصري أن يقفز من

نافذة غرفته لكنه تعرض لإصابة بالغة في الرأس أودت بحياته بعد نقله للمستشفى.

وأصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم بياناً عبر موقعه الرسمي لنعي اللاعب وكتب: "نعى مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم اللاعب محمد العيسوي المصري الجنسية الذي حدثت وفاته صباح السبت كما تمتد تعازي مجلس الإدارة إلى الإخوة في نادي مريخ الفاشر أحد الأندية المنافسة بالدوري الممتاز".