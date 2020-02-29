إيران:تخفض عدد ساعات العمل بالمؤسسات الحكومية بسبب كورونا

أصدرت الحكومة الإيرانية، قرارًا تخفيض عدد ساعات العمل، في الدوائر الرسمية والمصارف، مؤقتًا، بسبب انتشار فيروس كورونا، حسبما أعلنت قناةالعربية.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، في نبأ لها، مساء اليوم السبت، إصابة وزير الداخلية الإيرانيالأسبق ومستشار السلطة القضائية الحالي مصطفى بورمحمدي، بفيروس كورونا.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، إصابة النائبة معصومة آقابور عليشاهى نائبة مدينة شبستر، بفيروس كورونا المستجد المتفشى فىإيران، وحصد حتى الآن أرواح 43 شخصا وأصاب 593، فى أحدث إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية.
وأعلن متحدث البرلمان الإيرانى، أسد الله عباسى، عن إصابة 5 نواب فى البرلمان، بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أظهرت تحاليلهم إيجابية الفيروس، وعلق البرلمان أمس جلساته لحسين إشعار آخر.
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