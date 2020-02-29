مبارك الخرينج: الوطن العربي فقد الأخ والصديق بوفاة مبارك

نعى السيد مبارك الخرينج، نائب رئيس مجلس الأمة الأسبق، وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بكلمات تقطر حزناً، إذ أكد على أن الوطن العربي فقد رجلاً كان يعد بمثابة الأخ والصديق لكل ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، رجلا عملعلى لم الشمل العربي واستقرار المنطقة العربية وشعوبها، حبا في نشر السلام في العالم أجمع.
شخصية طيبة جدًا، مؤكدًا على أن الأمة العربية فقدت رجلا لا خلاف على وطنيته وحبه لبلده، كما أنه محارب في الأصل حارب وانتصر من أجل رفعة وطنه وأمته العربية.
وقال الخرينج في نعيه إن الرئيس المصري مبارك كان نعم الصديق الوفي، وكان لي معه ذكريات
وأضاف الخرينج لا ننسى دور مصر المحوري إبان الغزو العراقي وما قدمه به الرئيس الأسبق من جهود دبلوماسية وعسكرية لتحرير الكويت من الغزو الغاشم.
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