أبو الغيط: عقد القمة العربية قبل 30 يونيو المقبل

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه اتفق مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على عقد القمة العربية المقبلة قبل 30 يونيو المقبل وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أبو الغيط، في تصريحات للصحفيين عقب لقاءه بالرئيس تبون بالرئاسة الجزائرية اليوم السبت "تشرفت بلقاء الرئيس تبون، هذه

Advertisements

الشخصية الجزائرية البارعة التي تتمتع بتجربة عريضة وممتدة جدا ودعوته لزيارة الجامعة العربية ووعد بتلبية الدعوة عند زيارته لمصر".

وقال أبو الغيط "تحدثت مع الرئيس تبون حول الكثير من المسائل في مقدمتها استضافة الجزائر للقمة العربية المقبلة، حيث أكد أن

الجزائر تنوي التمتع بهذا الحق الذي كفله لها ميثاق الجامعة العربية على أن تعقد هذه القمة حال تحسن الظروف العالمية قبل يوم 30 يونيو 2020".

وأضاف "تحدثنا في عدد من المسائل الإقليمية والقضايا الضاغطة على العالم العربي، في مقدمتها الوضع في ليبيا وسوريا وبصفة عامة رأيت أن الرئيس تبون لديه معرفة وثيقة بالأوضاع في هذين البلدين، واتفقت معه في الرؤى في الكثير من النقاط".