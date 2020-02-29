لبنان يعلن عن 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن وزارة الصحة أعلنت اليوم السبت، عن ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى سبعة وفقًا لوكالة رويترز . كورونا ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى سبعة وفقًا لوكالة رويترز . وذكرت الوزارة، أن المصابين الثلاثة متواجدون في غرف العزل في مستشفى ببيروت، وأنهم خالطوا أشخاصًا كانوا مصابين بالفيروس في لبنان .

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