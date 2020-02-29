بوريس جونسون ينتظر مولوده الأول من صديقته كاري سيموندس

ينتظر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وصديقته كاري سيموندس، أول مولود لهما.
ونقل موقع سكاي نيوز عن رئيس الوزراء البريطاني قوله :"إنه سيعلن خطبته على سيموندس وسيتزوجان، وبقدوم نجله للحياة يكون بوريس جونسون أول رئيسوزراء بريطاني يتزوج وهو في السلطة منذ 250 عامًا.
وفي سياق مُتصل أبرزت صحيفة الأوبزرفر البريطانية تصاعد الغضب من تأخير القرارات حول التحقيق في علاقة بوريس جونسونبصديقته الأمريكية جينفر آركوري حينما كان يشغل منصب عمدة لندن، وما إذا كانت حصلت على امتيازات من مكتبه خلال تلك الفترة.
ويقوم المكتب المستقل لسلوك الشرطة في بريطانيا منذ أواخر سبتمبر بتقييم ما إذا كانت صداقة بوريس جونسون مع أركوري استغلت لارتكاب أعمال إجرامية من عدمه.
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