السودان يقيل دبلوماسيين بسبب صلاتهم بالبشير

قالت لجنة قانونية في السودان اليوم السبت 29 فبراير، إنه تمت إقالة العشرات من الدبلوماسيين بسبب صلاتهم بإدارة الرئيس المخلوع عمر البشير.
من العام الماضي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الحكم.
وتم تشكيل لجنة إزالة التمكين بموجب قانون تم سنه في نوفمبر، لتفكيك نظام البشير الذي تمت الإطاحة به من السلطة في أبريل
الخارجية وهؤلاء تم تعيينهم عبر التمكين السياسي والاجتماعي".
وقال محمد الفكي سليمان نائب رئيس لجنة إزالة التمكين في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم "تمت إقالة 109 من السفراء والدبلوماسيين والإداريين من وزارة
وقال طه عثمان عضو اللجنة إن بعض هؤلاء الدبلوماسيين عينهم البشير بنفسه بينما اختار حزب المؤتمر الوطني، المنحل حاليا، الباقين.
وحلت لجنة إزالة التمكين هذا الشهر مجالس إدارات البنك المركزي السوداني و11 بنكا آخر مملوكين للدولة وأقالت أيضا مدراء ثمانية من البنوك.
وفي الشهر الماضي، صادرت اللجنة أصول الحزب الحاكم السابق.
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