السودان يقيل دبلوماسيين بسبب صلاتهم بالبشير

قالت لجنة قانونية في السودان اليوم السبت 29 فبراير، إنه تمت إقالة العشرات من الدبلوماسيين بسبب صلاتهم بإدارة الرئيس المخلوع عمر البشير.



وتم تشكيل لجنة إزالة التمكين بموجب قانون تم سنه في نوفمبر، لتفكيك نظام البشير الذي تمت الإطاحة به من السلطة في أبريل

من العام الماضي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الحكم.



وقال محمد الفكي سليمان نائب رئيس لجنة إزالة التمكين في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم "تمت إقالة 109 من السفراء والدبلوماسيين والإداريين من وزارة

الخارجية وهؤلاء تم تعيينهم عبر التمكين السياسي والاجتماعي".



وقال طه عثمان عضو اللجنة إن بعض هؤلاء الدبلوماسيين عينهم البشير بنفسه بينما اختار حزب المؤتمر الوطني، المنحل حاليا، الباقين.



وحلت لجنة إزالة التمكين هذا الشهر مجالس إدارات البنك المركزي السوداني و11 بنكا آخر مملوكين للدولة وأقالت أيضا مدراء ثمانية من البنوك.

وفي الشهر الماضي، صادرت اللجنة أصول الحزب الحاكم السابق.