

اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام أعمال دورته الـ ٢٩ بالقاهرة، مشروع خطة عمل منظمة العمل العربية للعامين ٢٠٢١-٢٠٢٢، ووجه الشكر للمدير العام لمكتب العمل العربي علي الجهود التي بذلك في إعداد مشروع خطة عمل المنظمة للعاملين المذكورين التي جاءت مواكبة للمستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية وتحقق أهداف المنظمة واحتياجات أطراف الانتاج الثلاثة. مواكبة للمستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية وتحقق أهداف المنظمة واحتياجات أطراف الانتاج الثلاثة. وأحال المجلس مشروع خطة عمل المنظمةللعامين ٢٠٢١-٢٠٢٢ للدورة ٤٧ لمؤتمر العمل العربي المقرر عقده خلال الفترة من ٣٠ مارس إلي ٦ إبريل Advertisements ٢٠٢٠ مع التوصية بالمصادقة عليها. ٢٠٢٠ مع التوصية بالمصادقة عليها. كما وافق المجلس علي مشروع موازنة المنظمة بمبلغ ٤ملايين و٢٠٠ ألف دولار للعام ٢٠٢١ ونفس المبلغ للعام ٢٠٢٢ وأحالتها للدورة ٤٧ لمؤتمر العمل العربي المقرر عقده خلال الفترة من ٣٠ مارس إلى٦ إبريل ٢٠٢٠ مع التوصية بالمصادقة عليها، ووافق المجلس علي مشاريع موازنات المراكز والمعاهد التابعة للمنظمة عن نفس الأعوام .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العمل العربية تعتمد مشروع خطة عملها خلال العامين القادمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.