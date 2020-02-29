ميليشيا الحوثي تحاكم أكبر وأقدم رئيس جامعة أهلية في اليمن

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تبدأ محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء غدا الإثنين أولى جلسات محاكمة رئيس أكبر وأقدم جامعة أهلية في اليمن الدكتور حميد عقلان، بتهمة ”إعانة دول معادية“، بعد أسابيع من اعتقاله.
وقال المحامي اليمني عبد الرحمن برمان، عبر حسابه على ”فيسبوك“، إن ”النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين تبدأ غدا التحقيق مع الدكتور حميد عقلان رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بتهمة إعانة العدوان“.
واعتُقل عقلان وعدد من قيادة جامعة العلوم والتكنولوجيا، أكبر جامعة أهلية يمتلكها عدد من المستثمرين اليمنيين، ووضعت قيادة جديدة للجامعة من الموالين للميليشيات لإدارة الجامعة.
وكان قد اختُطف رئيس الجامعة أواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي من منزله، واقتيد إلى جهة مجهولة، قبل أن تؤكد مصادر حقوقية نقله إلى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء تمهيدا لمحاكمته.
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