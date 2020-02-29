كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: الصين حققت تقدما كبيرا في احتواء انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الصين حققت تقدما كبيرا في احتواء انتشار فيروس كورونا، مشددا على أنه لا يوجد سبب يستدعي الذعر من كورونا.

وأضاف ترامب، في كلمة له بشأن تطورات فيروس كورونا، مساء اليوم السبت: " اتخذنا إجراءات صارمة لاحتواء انتشار كورونا".

ويذكر أن لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتباه لتأثير الصيف على كورونا، عندما غرد حول الموضوع يوم 7 فبراير الماضي.

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وكتب ترامب: "الصين ستنجح (بمحاربة الفيروس) خاصة مع قدوم فصل الصيف، الذي سيضعف الفيروس، قبل أن يتلاشى تماما".

وبغض النظر عن تصريحات ترامب، فإن ما يبشر بالأمل، هو أن الفيروسات التي تسبب نزلات برد عادة ما تتراجع في الأشهر الأكثر دفئا، لأنها فيروسات "موسمية"، حسب ما أشار موقع "ناشونال جيوغرافيك".

ويقول أخصائي الأمراض المعدية في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، أميش أدالجا، أن "فيروسات كورونا تحمل طابعا موسميا. نحن نعلم أن بعض الظروف البيئية تفضل انتقال الفيروسات وأن الطقس البارد والرطوبة يؤثران في كل ذلك.. هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن (هذا الفيروس) سيكون له تلك الخاصية الموسمية".