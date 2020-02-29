كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 29/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الحكومة الإيرانية تخفض عدد ساعات العمل بالمصارف بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الإيرانية، مساء اليوم السبت، خفض ساعات العمل في الدوائر الرسمية والمصارف مؤقتاً بسبب فيروس كورونا. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الجيش الليبي يعلن مقتل 7 مرتزقة سوريين جنوب طرابلس

أعلن الجيش الليبي، السبت، مقتل 7 مرتزقة سوريين وأسر آخر وتدمير 3 آليات للمليشيات جنوب طرابلس. أخبار عالمية عاجلة اليوم || أفغانستان تعلن عدم قطع الالتزام بالإفراج عن أسرى طالبان

أكد مستشار الأمن القومي الأفغاني، حمد الله محب، أن الحكومة لم تقطع التزاما بالإفراج عن 5 آلاف من أسرى طالبان بحلول 10 مارس المقبل.

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