كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معارك بين القوات اليمنية ومليشيا الحوثي في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتدت المعارك في محافظة الجوف شمال اليمن المرتبطة بحدود برية مع السعودية ، اليوم السبت، مع مسلحي ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وفي تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية "سبتمبر نت"، أوضح أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة العميد مجاهد الغليسي، أن القوات المسلحة تخوض حالياً معركة مصيرية هدفها تحرير ما تبقى من تراب الوطن من ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وتابع الغليسي قائلاً: "استراتيجية معركة القوات المسلحة ضد الميليشيا تحولت من الدفاع إلى الهجوم لاستكمال ما تبقى من تراب الوطن من ميليشيا الحوثي المتمردة".

وأعلن الغليسي، أن المعارك في أشدها في أكثر من جبهة بمحافظة الجوف لاسيما جبهتي الغيل والمتون. Advertisements

وأردف المسؤول العسكري قائلاً، "معركة تحرير ما تبقى من مديرية المتون تكتسب أهمية بالغة كونها تعد الخط الاستراتيجي للميليشيا الحوثية لإمداد عناصرها، إضافة الى ارتباطها بمحافظات أخرى".

وبين الغليسي، أن "هذه الجبهة أصبحت اليوم مسرح عمليات تقدم قوات الجيش وتحقق الانتصارات وتكبد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".