تسجيل أول وفاة بـ كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية

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بات ارتداء الكمامة مشهدا شائعا حول العالم مع تفشي الفيروس في 5 قارات حول العالم ووصوله إلى نحو 50 دولة.

ونشرت منظمة الصحة العالمية على حسابها الخاص بمنطقة الشرق الأوسط في موقع "تويتر"، السبت، بعض النصائح بشأن ارتداء الكمامات.

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وقالت الصحة العالمية إنه لا ينصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات، وينصح بارتدائها فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى كورونا.

وأضافت أنه على المرء ارتداء الكمامة أو القناع في حال كان يعاني من العطس والسعال.

وحتى تكون الكمامة فعّالة، يجب غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي.