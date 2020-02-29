كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حماس" تعترف بوفاة موقوف داخل سجونها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحماس في قطاع غزة، اليوم السبت، وفاة موقوف في سجونها نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له، بعد مطالبات واسعة من ذويه ومؤسسات حقوقية بالتحقيق ملابسات وفاته.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "تبين أن الموقوف عصام السعافين كان يعاني من عدة أمراض مزمنة منها تضخم في القلب، والسكر، وضغط الدم، واتضح أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات الكافية لمراعاة الوضع الصحي للموقوف أثناء فترة التوقيف".

وأضاف البيان، "فور تدهور الحالة الصحية للموقوف، تم نقله لتلقي العلاج في مستشفى الشفاء بتاريخ 22 فبراير ، لكنه فارق الحياة في قسم العناية الفائقة في اليوم التالي".

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وفي محاولة لتخفيف وطأة الانتقادات لها، قررت الوزارة التي تتبع حركة حماس، اعتبار المتوفى شهيداً من شهداء الوطن، وتحمل الأضرار الناتجة عن حالة الوفاة.

وأعلنت داخلية حماس، الأسبوع الماضي، وفاة موقوف داخل سجونها دون كشف ملابسات وفاته، لكن عائلة الموقوف المتوفى أكدت تعرضه لتعذيب شديد بعد اعتقاله منذ أكثر من شهر أفضى إلى موته.

وتواجه أجهزة أمن حماس في غزة، اتهامات دائمة من معتقلين سابقين في سجونها ومن مؤسسات حقوقية، بممارسة التعذيب ضد الموقوفين، في محاولة لانتزاع اعترافات منهم بشأن القضايا التي يتم توقيفهم بناء عليها.