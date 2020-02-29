كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الإيرانية تخفض عدد ساعات العمل بالمصارف بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويذكر أن طالبت السلطات الإيرانية، السبت، المواطنين بالتزام منازلهم، مع ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 43 شخصا، في وقت قالت المعارضة إن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور "للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية فارتفع عدد الوفيات إلى 43، بينما بلغ عدد المصابين 593 شخصا"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الرسمي الإيراني.

لكن وسائل إعلام والمعارضة الإيرانية تقول إن أرقام ضحايا كورونا تتراوح بين 200- 300، فضلا عن إصابة الآلاف.

Advertisements

وطالب المتحدث المواطنين الإيرانيين بالبقاء في منازلهم، في إشارة فهم منها تفشي الفيروس على نطاق واسع.

وأعلن عدد من الدول في الشرق الأوسط عن حالات إصابة بالفيروس، كانت إيران مصدرها مما يجعلها مركز التفشي في المنطقة.

وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، حذر الجمعة من إقبال البلاد على "أسبوع بالغ الصعوبة".