كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 29 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم عن تأجيل مباراة القمة التي كانت ستجمع إنتر ميلانو مع مضيفه يوفنتوس، بسبب المخاوف نفسها.
وحظرت إيطاليا في وقت سابق جميع الأحداث الرياضية في 5 مناطق بالبلاد، من بينها بيدمونت حيث مدينة تورينو معقل فريق يوفنتوس.
يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الوفيات في إيطاليا إلى 29 والإصابات المؤكدة تتخطى الألف حالة.
ما يزال عدد الحالات المصابة بكورونا في الدول العربية آخذا في الارتفاع، فيما بدأت الدول الأوروبية في اتخاذ إجراءات كبيرة في محاولة لمنع تفشي الفيروس المستجد.
وأفادت وزارة الصحة العامة في قطر، السبت، بتسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، قائلة إن الحالة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاما كان قد عاد من إيران مؤخرا، وذلك ضمن المواطنين التي قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم أول أمس الخميس.
وتعد إيران بؤرة لتفشي الفيروس في الشرق الأوسط، حيث أعلنت عدة دول في المنطقة حالات إصابة مصدرها إيران.