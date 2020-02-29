كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "كورونا".. إيران تدعو المواطنين إلى البقاء في منازلهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول صحي إيراني، اليوم السبت، أن عدد الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا بلغ 43 وهو أعلى عدد خارج الصين، وان العدد الاجمالي للمصابين ارتفع الى 593.

ونظرًا لأن العديد من دول الشرق الأوسط أبلغت عن حالات الإصابة بفيروس كورونا الناشئ من إيران، فإن هذا البلد يقع في مركز تفشي المرض في المنطقة. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة للتلفزيون الحكومي كيانوش جهانبور: "لسوء الحظ توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما زاد عدد القتلى إلى 43، والعدد الإجمالي للمصابين 593"، ودعا الناس إلى البقاء في منازلهم.

وحذر وزير الصحة الإيراني سعيد نماكي، يوم أمس الجمعة، من "أسبوع صعب للغاية" في إيران، حيث أعلن فقط عن أول حالات العدوى والوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في 19 فبراير، حيث كان معدل الوفيات بين الحالات المؤكدة حوالي 10٪، مقارنة مع حوالي 3٪ في مكان آخر.

وقد أمرت طهران بإغلاق المدارس حتى يوم الثلاثاء مددت الحكومة إغلاق الجامعات وفرض حظر على الحفلات والمناسبات الرياضية لمدة أسبوع.

Advertisements

وقد أثبت العديد من المسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم نائب الوزير، ونائب وزير الصحة وخمسة مشرعين، إصابتهم بالفيروس التاجي، حيث أجبر تفشي المرض حكام رجال الدين الإيرانيين على إغلاق البرلمان وفرض حظر السفر الداخلي.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، أن أحد المشرعين الذي تم انتخابه في استطلاعات الرأي في إيران يوم 21 فبراير، توفي بسبب الفيروس التاجي.

وذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للانباء أن المتحدث باسم الحكومة الايرانية سيعقد مؤتمرًا صحفيًا اسبوعيا على الانترنت بسبب تفشي المرض.

ونصحت وزارة الخارجية الإيرانية الإيرانيين بتجنب القيام برحلات إلى كوريا الجنوبية، والتي أبلغت عن 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين إلى 2931 حالة.