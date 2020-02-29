وفاة 29 شخصا بكورونا المستجد في ايطاليا وأكثر من ألف إصابة

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ايطاليا ألف حالة مع وفاة 29 شخصا قضى ثمانية منهم في 24 ساعة بينهم ثلاثة في شمال البلاد، وفق ما أعلنت الحماية المدنية اليوم السبت.

ومنذ بدء تفشي الوباء قبل أسبوع، تبين أن 1128 شخصا يحملون الفيروس، لكن 52 في المئة منهم لم يظهروا اعراضا للمرض او اظهروا اعراضا محدودة، بحسب الحماية المدنية.