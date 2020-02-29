وليد لباب – صحافي متدرب
تمكن نادي الأهلي المصري، عشية اليوم السبت، من تحقيق نتيجة الانتصار، في المقابلة التي جمعته بصن داونز الجنوب إفريقي، برسم ذهاب ربع نهائي كأس عصبة الأبطال الإفريقية، والتي احتضنها ملعب القاهرة الدولي.
وبالعودة إلى تفاصيل اللقاء، فقد انتهى الشوط الأول من دون أهداف، على الرغم من التنشيط الهجومي الذي قام به خط هجوم الأهلي.
في الشوط الثاني، نزل الأهلي بكل ثقله لضمان نتيجة تقيه مفاجآت لقاء العودة في بپريتوريا’، وهو ما تمكن منه عن طريق المدافع الأيسر التونسي نبيل معلول في الدقيقة56، قبل أن يعود نفس اللاعب لإضافة الهدف الثاني من نقطة الجزاء في الدقيقة68.
بانتصار الأهلي بهدفين دون رد، يكون قد حقق نصف المهمة، في انتظار إياب قوي بپريتوريا الجنوب إفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر “التشامبيونزليغ”.. فريق القرن “يتجاوز” صن داونز بثنائية في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.