“التشامبيونزليغ”.. فريق القرن “يتجاوز” صن داونز بثنائية في القاهرة

وليد لباب – صحافي متدرب

تمكن نادي الأهلي المصري، عشية اليوم السبت، من تحقيق نتيجة الانتصار، في المقابلة التي جمعته بصن داونز الجنوب إفريقي، برسم ذهاب ربع نهائي كأس عصبة الأبطال الإفريقية، والتي احتضنها ملعب القاهرة الدولي.

وبالعودة إلى تفاصيل اللقاء، فقد انتهى الشوط الأول من دون أهداف، على الرغم من التنشيط الهجومي الذي قام به خط هجوم الأهلي.

في الشوط الثاني، نزل الأهلي بكل ثقله لضمان نتيجة تقيه مفاجآت لقاء العودة في بپريتوريا’، وهو ما تمكن منه عن طريق المدافع الأيسر التونسي نبيل معلول في الدقيقة56، قبل أن يعود نفس اللاعب لإضافة الهدف الثاني من نقطة الجزاء في الدقيقة68.

بانتصار الأهلي بهدفين دون رد، يكون قد حقق نصف المهمة، في انتظار إياب قوي بپريتوريا الجنوب إفريقية.