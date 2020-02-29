“طاس” يبث في 4 قضايا للوداد بينها “فضيحة رادس”

تبث محكمة التحكيم الرياضي “TAS” في أربع قضايا لفريق الوداد الرياضي، خلال الأشهر القادمة، بما فيها الاستئناف في قضية مباراته في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، التي لم تستكمل في نسخة سنة 2019.

وحسب معطيات تتوفر عليها “اليوم 24″، فإن “طاس” ستبث في قضية “فضيحة رادس” بتاريخ 20 مارس القادم، والتي سبق وأن قررت فيها الكونفدرالية الإفريقية بمنح لقب النسخة السابقة لدوري الأبطال لفريق الترجي، ولعب على إثرها كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإفريقي في قطر.

وإضافة إلى هذه القضية، فإن الوداد سيترافع من جديد أمام محكمة التحكيم الرياضي أمام مدربه السابق، حسين عموتة، الذي اشتكى من عدم حصوله على مستحقاته كاملة، حيث حدد تاريخ 30 مارس للنطق بالحكم، إضافة إلى شكوى الأرجنتيني أليخاندرو كينتانا بتاريخ 20 أبريل لنفس السبب.

وبدورها، لجأت إدارة الفريق البيضاوي إلى “طاس” في قضية انتقال كينتانا إلى “كافيتيريوس دو شياباس” المكسيكي، وسيتم البث في هذه القضية في نفس تاريخ الطعن الذي تقدم به اللاعب، وهو 20 أبريل القادم.

يشار إلى أن الوداد يشارك في عصبة الأبطال الحالية كبطل للمغرب، وبلغ مرحلة ربع النهائي، حيث يواجه فريق النجم الساحلي ذهابا مساء اليوم السبت، فيما تلعب مباراة الإياب السبت القادم بملعب “رادس” بالعاصمة التونسية.