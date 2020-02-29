منخرط برجاء بني ملال يطالب اللاعبين الذين يبحثون عن المال فقط بمغادرة الفريق – فيديو

صادق منخرطو نادي رجاء بني ملال لكرة القدم، على الاستقالة التي تقدم بها محمد عفيف، رئيس المكتب المديري للفريق بالإجماع، وذلك خلال الجمع العام الإستثنائي الذي عُقذ مساء أمس الجمعة، بقاعة الندوات التابعة للغرقة الفلاحية لجهة بني ملال – خنيفرة.

وقال بودال منخرط ورئيس سابق للنادي الملالي إن استقالة الرئيس محمد عفيف تم قبولها بالإجماع نفس الشئ بالنسبة لمالية الفريق، التي ثمت المصادقة عليها بالإجماع بإستتناء أحد المنخرطين الدي إمتنع عن التصويت.

وأضاف المتحدث داته، أنه ثم تشكيل لجنة من 6 أشخاص تتكلف بتصريف أمور النادي حتى نهاية الموسم الحالي وعقد جمع عام عادي.

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وأشار بودال أن رجاء بني ملال ليس مدغة سانحة للحصول على 3 نقاط مثنيا على الادء الجيد للنادي أمام المغرب التطواني مطالبا للاعبين الذين قدمو الى بني ملال من اجل المال او منحة التوقيع بالرحيل وفقط.

هذا ويعيش نادي رجاء بني ملال أزمة نتائج منذ انطلاق البطولة الاحترافية إذ لم يحقق الفريق اَي فوز، مسجلا 4 تعادلات و13 خسارة.