كورونا: فريق دراجين إسرائيلي عالق في أبو ظبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علق فريق دراجين إسرائيلي في أبو ظبي اليوم السبت، إثر اكتشاف السلطات إصابتين بفيروس "كورونا" المستجد بين طاقم فريق إيطالي مشارك في سباق "طواف الإمارات" للدراجات الهوائية، إلى جانب مئات الدراجين الآخرين الذين وصلوا الإمارات للمشاركة في السباق الدولي، وفقًا لما أوردت القناة 12 الإسرائيليّة.

وبسبب ذلك، قرر مجلس أبوظبي الرياضي إلغاء السباق قبل مرحلتين من نهايته، فيما تم تطبيق حجر صحي على المشاركين في السباق داخل الفنادق التي يقيمون فيها، وبينهم طاقم فريق "Israel Startup Nation" الإسرائيلي.

ومن بين أعضاء الفريق الإسرائيلي العالق حاليا بأحد فنادق أبوظبي الدراج عومر غولدشتاين ومالكاه سيلفان أدامز ورون براون، وفق القناة الإسرائيلية.

Advertisements

وانطلق "طواف الإمارات" الأحد الماضي، وكان ينتظر أن يختتم السبت.

وأعلنت السلطات الصحية في أبوظبي اليوم الجمعة، خلو عدد من مخالطي إصابتي "طواف الإمارات" من الفيروس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن العويس أن عدد الإصابات في بلاده بفيروس "كورونا" بلغ 21 حالة منها 5 حالات تماثلت للشفاء، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.