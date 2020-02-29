شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» يكشف موعد إنعقاد القمة العربية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف أبو الغيط -ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم، أن "الظروف العالمية الحالية، خاصة الصحية تثير القلق من الاجتماعات والتجمعات، وبالتالي سنطرح على الرئيس عبد المجيد تبون الأمر في لقائي معه مساء اليوم"، موضحًا أن القرار سيصدر بالتنسيق مع الجزائر باعتبارها الدولة المضيفة.
وقال :"نأمل أن تنتهي تلك الظروف العالمية، خاصة الصحية قبل الموعد المقترح".
كانت هذه تفاصيل خبر «أبو الغيط» يكشف موعد إنعقاد القمة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.