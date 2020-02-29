شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» يكشف موعد إنعقاد القمة العربية والان نبدء بالتفاصيل

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن القمة العربية قد تعقد قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

وأضاف أبو الغيط -ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم، أن "الظروف العالمية الحالية، خاصة الصحية تثير القلق من الاجتماعات والتجمعات، وبالتالي سنطرح على الرئيس عبد المجيد تبون الأمر في لقائي معه مساء اليوم"، موضحًا أن القرار سيصدر بالتنسيق مع الجزائر باعتبارها الدولة المضيفة.

وقال :"نأمل أن تنتهي تلك الظروف العالمية، خاصة الصحية قبل الموعد المقترح".