الارشيف / اخبار العالم

12 إصابة بـ«كورونا» في العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 إصابة بـ«كورونا» في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عن اكتشاف خمس إصابات جديدة ومؤكدة بفيروس "كورونا" في العراق, أربعة منها في بغداد والخامسة في محافظة بابل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن المصابين الخمسة يخضعون الآن للعلاج في إحدى المؤسسات الخاصة.

وبذلك أصبح عدد الإصابات المؤكدة المعلنة رسميًا بفيروس كورونا في العراق 12 حالة إصابة موزعة على بغداد والنجف وكركوك وبابل, إحداها لشخص يحمل الجنسية الإيرانية رُحّل إلى بلاده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 12 إصابة بـ«كورونا» في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا