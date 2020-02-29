شكرا لقرائتكم خبر عن 12 إصابة بـ«كورونا» في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عن اكتشاف خمس إصابات جديدة ومؤكدة بفيروس "كورونا" في العراق, أربعة منها في بغداد والخامسة في محافظة بابل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن المصابين الخمسة يخضعون الآن للعلاج في إحدى المؤسسات الخاصة.

وبذلك أصبح عدد الإصابات المؤكدة المعلنة رسميًا بفيروس كورونا في العراق 12 حالة إصابة موزعة على بغداد والنجف وكركوك وبابل, إحداها لشخص يحمل الجنسية الإيرانية رُحّل إلى بلاده.