الصحة: جميع الحالات التي شخصت بالفيروس كانت لوافدين من إيران

أكدت وزارة الصحة والبيئة، السبت، أن جميع الحالات التي شخصت بـ "فيروس كورونا" كانت لوافدين من إيران.
وأضاف البدر، أن "جميع الحالات التي شُخِّصت في العراق كانت لوافدين من إيران في وقت سابق".
وأكد أن "الوزارة تؤكد على مسؤولية الجهات المعنية بتنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ والتي صدرت بتأريخ ٢٦ شباط ومن ضمنها (غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الإجتماعية المختلفة للفترة من ٢٧ شباط ولغاية ٧ آذار ٢٠٢٠)، وهذا يشمل المتنزهات العامة كمتنزه الزوراء ومدن الملاهي وغيرها، وتتحمل الجهات المخالفة الحكومية وغير الحكومية كافة التبعات القانونية لعدم تنفيذ مقررات اللجنة".
ولفت البدر، إلى أن "وزارة الصحة والبيئة تؤكد اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية".
وتابع، أن "الوزارة تهيب بكافة المؤسسات الإعلامية والمدونين وصفحات التواصل الاجتماعي أن يساهموا في نشر التثقيف والتوعية الصحية والحذر من تناقل الإشاعات غير المؤكدة من مصادر رسمية".
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