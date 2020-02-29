الخارجية تعلن ايقاف خدمات الدائرة القنصلية بدءاً من يوم غد

اعلنت وزارة الخارجية، السبت، عن إيقاف خدمات الدائرة القنصلية بدءاً من يوم غد الاحد. وذكرت الوزارة في بيان مقتضب اطلعت عليه الخليج 365، انه "تقرر إيقاف خدمات الدائرة القنصلية مؤقتاً ولمدة اسبوع بدءاً من يوم غد الاحد، ولغاية الأحد المقبل الموافق السابع من شهر آذار".

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