ادارة الصقور تهدي فانيلة النادي لشابين بصريين

رياضة 2020-02-29 | 18:34 المصدر: 162 مشاهدة قدمت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية فانيلة النادي كهدية تذكارية للفتاة البصرية وشقيقها القادمين من محافظة البصرة. وقدمت ادارة الصقور الهدية التذكارية خلال استقبالها الفتاة البصرية وشقيقها القادمين من محافظة البصرة لمتابعة مباراة الفريق امام الطلبة. ولم يتمكن الشابين من دخول الملعب بعد قرار منع الجماهير من دخول الملعب الصادر من خلية الازمة بسبب فايروس كورونا.

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