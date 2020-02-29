بالصور.. السنك والخلاني قبل قليل

تنشر الخليج 365، صوراً لساحتي السنك والخلاني وسط بغداد قبل قليل. وكان مصدر امني افاد، اليوم السبت، بأن متظاهرين سيطروا على ساحة الخلاني وسط بغداد. تصوير: علي جاسم

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