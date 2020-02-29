دولة القانون يؤكد ضرورة تشكيل حكومة تلبي طموح الشعب

أكد ائتلاف دولة القانون، السبت، ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية وبمقدمتها تشكيل حكومة تلبي طموح الشعب.

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ائتلاف دولة القانون يجدد موقفه السابق بعدم الاشتراك في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ايمانا منه بضرورة التخلص من النهج التحاصصي المقيت"، مشددا بالقول "أكدنا منذ البداية موقفنا فيما اذا التزم المكلف بما تعهد به امام العراقيين ، فاننا سندعمه بكل قوة واذا ما تخلف عن التزاماته فاننا سنعتذر عن دعمه".

وأضاف أن "من هذا المنطلق نؤكد على خطابنا الثابت في السر والعلن، بعيدا عن الحسابات والمكاسب السياسية الضيقة"، مشدداً على "ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها تشكيل حكومة تلبي طموح الشعب وتعيد هيبة الدولة وتلتزم بأجراء الأنتخابات المبكرة".